Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19'a yakalandı - Haberler

Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19'a yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dün gece saatlerinde ateşinin yükselmesiyle evinde Covid-19 testi yaptığı belirten Marin, "Semptomlar hafif ve iyi hissediyorum" dedi. Seyahatleri nedeniyle evde sık sık test yaptığını da ifade eden Marin, "Bu hafta başında yaptığım test negatifti" açıklamasında bulundu.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel