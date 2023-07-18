Finike Kaymakamı Yangın Gözetleme Kulesi Ekibini Ziyaret Etti

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Asarönü Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde görevli ekibi ziyaret etti. Kaymakam Çelik, ekipten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Görevlilere çalışmalarında başarılar dileyen Çelik, 'Yangınlara karşı hassas bir şekilde görev yapın. Gözünüz havadaki dumanda olsun. Ormanlarımız bizim ciğerlerimizdir. Bu süreçte herkes çok orman yangın riskine karşı dikkatli olmalı.' dedi.