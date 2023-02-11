Finike Kaymakamı Çelik, depremzede bebeği ziyaret etti Güncel Haberler Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, deprem bölgesinden getirilerek ilçede dünyaya gelen Ali Asaf bebeğin ailesini ziyaret etti. Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, deprem bölgesinden getirilerek ilçede dünyaya gelen Ali Asaf bebeğin ailesini ziyaret etti. Çelik ve Geyikçi, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan evlerinden çıkan ve Antalya'ya gelen Yılmaz ve Tuğba Arıcıoğlu çifti ile görüştü. Çiftin "Ali Asaf" ismini verdiği bebeği seven Çelik ve Geyikçi, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Geyikçi Kahramanmaraş Kazım Çelik Antalya Güncel Haberler

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