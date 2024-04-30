Finike-Demre karayolunda tır devrildi
Finike-Demre karayolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir tırın devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü ambulansta tedavi edildi ve tır vinç yardımıyla kaldırıldı.
Finike-Demre karayolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşımda akmasa yaşandı.
Beymelek Mahallesi Demre-Finike karayolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 AES 023 plakalı tır devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.
Bir süre ulaşımın aksamasına neden olan tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.