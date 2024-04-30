Finike-Demre karayolunda tır devrildi

Finike-Demre karayolunda tırın devrilmesi sonucu ulaşımda akmasa yaşandı.

Beymelek Mahallesi Demre-Finike karayolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 58 AES 023 plakalı tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Bir süre ulaşımın aksamasına neden olan tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.