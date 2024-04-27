Finike'de tartışma sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada garson, 2 iş arkadaşını tabancayla vurarak birini öldürdü, diğerini yaraladı. Tutuklanan garson, adli işlemlerin ardından mahkemeye çıkarıldı.
Antalya'nın Finike ilçesinde tartıştığı 2 iş arkadaşından birini tabancayla vurup öldüren, diğerini yaralayan garson tutuklandı.
Kale Mahallesi Şerbetçi Bulvarı'ndaki bir restoranda, garsonlar M.Ş.E. (58) ile Serkan D. (31) ve Osman A. (34) arasında alacak-verecek ve iş yeri temizliği nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ş.E, Serkan D. ile Osman A'yı tabancayla vurdu.
Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman A, kurtarılamadı. Serkan D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı M.Ş.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.