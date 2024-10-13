Finike'de Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi: 8 Yaralı
Antalya'nın Finike ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında sürücünün de bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, sürücünün durumu ağır.
Antalya'nın Finike ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Muhammet Ö'nün kullandığı, tarım işçilerini taşıyan 07 VCL 79 plakalı kamyonet, Elmalı-Finike kara yolu Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Finike ve Kumluca Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.