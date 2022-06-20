Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Ali Karataç - Güncel
 - Güncelleme:
Finike'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fedai Köleoğlu'nun (51) kullandığı 07 AIU 965 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Mahmut Esen Kültür Merkezi yakınlarındaki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Köleoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Köleoğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun da akrabası olduğu bildirilen Fedai Köleoğlu'nun bir sitede özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Karataç - Güncel

Mahmut Esen Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title