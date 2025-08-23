Finike'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Zanlı Tutuklandı
Antalya'nın Finike ilçesinde, husumet nedeniyle meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olayın zanlısı A.T, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Saklısu Mahallesi'nde serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S'yi silahla vurduktan sonra kaçan A.T'nin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.
Turunçova Mahallesi Akçay köprüsü mevkisindeki portakal bahçesinde yakalanan zanlı, karakola götürüldü. A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Silahlı saldırıda ölen Fatih Ç'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Elmalı ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde toprağa verildi. Süleyman S'nin cenazesi ise Burdur'a götürüldü.
Adliyeye sevk edilen zanlı A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
