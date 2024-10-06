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Finike'de Şarampole Savrulan Otomobilde Bir Genç Hayatını Kaybetti

Finike'de Şarampole Savrulan Otomobilde Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Yunus Tüzün hayatını kaybederken, babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı. Kaza, Finike-Kumluca kara yolunda saat 21.30 sıralarında gerçekleşti.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde şarampole savrulan otomobildeki Yunus Tüzün (14) hayatını kaybetti, babası Recep Tüzün, annesi Kamuran Tüzün ve kardeşi Elif Tüzün yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda meydana geldi. Recep Tüzün'ün kontrolünü yitirdiği 06 CGA 606 plakalı otomobil şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün oğlu Yunus Tüzün'ü çıkardı. Yunus Tüzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Recep Tüzün, eşi Kamuran Tüzün ve çocukları Elif Tüzün ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunus Tüzün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yunus Tüzün'ün cansız bedeni, sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Tüzün'ün, Finike'de defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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