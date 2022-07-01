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Finike'de sahil güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı

AA - Ali Karataç - Güncel
Finike'de sahil güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı

Finike'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na ait TCSG-104 botu, vatandaşların ilgisini gördü.

Finike'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na ait TCSG-104 botu, vatandaşların ilgisini gördü.

Finike Limanı'ndaki iskelede yer alan botu, vatandaşlar ziyaret ederek bilgi aldı.

Bot komutanı Kaan Katmer, amaçlarının vatandaşlara denizciliği sevdirmek olduğunu söyledi.

Katmer, vatandaşlara sahil güvenliğin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.

AA / Ali Karataç - Güncel

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