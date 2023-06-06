Finike'de parka şehit Jandarma Er Mustafa Başkaya'nın ismi verildi

Finike Belediye meclisi toplantısında Sahilkent Mahallesi'ndeki bir parka, 1987 yılında Hatay'ın Altınözü ilçesinde şehit olan Jandarma Er Mustafa Başkaya'nın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Finike ilçesindeki bir parka, 1987 yılında Hatay'ın Altınözü ilçesinde şehit olan Jandarma Er Mustafa Başkaya'nın ismi verildi.

Finike Belediye meclisi toplantısında Sahilkent Mahallesi'ndeki bir parka, Finikeli olan Başkaya'nın isminin verilmesi önerildi.

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, şehit isimlerinin yaşatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Oy birliğiyle parka "Şehit Jandarma Er Mustafa Başkaya" adı verilmesi kararlaştırıldı. Şehidin kardeşi İdris Başkaya da böyle bir kararın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.