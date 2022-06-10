Finike'de özel öğrenciler için tekne turu düzenlendi - Haberler

Finike'de özel öğrenciler için tekne turu düzenlendi Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Finike ilçesindeki özel çocuklar için tekne turu düzenlendi. Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Finike ilçesindeki özel çocuklar için tekne turu düzenlendi. Finike Kaymakamı Zafer Sağ'ın koordinesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Finike Liman Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen tura, 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama 3. kademe okulundan 24 özel öğrenci ile öğretmenleri katıldı. Kaymakam Sağ, özel öğrencileri denizle buluşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, bazı çocukların ilk defa tekneye bindiğini dile getirdi. Tekne turuna Kaymakamı Sağ'ın yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Ali Özbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Finike Liman Başkanı Arif Çolak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Koç, Okul Müdürü Nazım Nurdoğan da katıldı. AA / Ali Karataç - Güncel milli eğitim bakanlığı Hisarcık Antalya Finike Güncel Haberler

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