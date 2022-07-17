Finike'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
AA - Ali Karataç - Güncel
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Finike ilçesinde, yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı.
Finike ilçesinde, yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı.
M.İ'nin kullandığı 07 K 5790 plakalı araç, Sahilkent Mahallesi D-400 kara yolunda yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Y.D'ye (52) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Y.D, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. ???????
AA / Ali Karataç - Güncel