Finike'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler

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Finike'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

AA - Ali Karataç - Güncel
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Finike'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Finike ilçesinde, yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı.

Finike ilçesinde, yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya ağır yaralandı.

M.İ'nin kullandığı 07 K 5790 plakalı araç, Sahilkent Mahallesi D-400 kara yolunda yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Y.D'ye (52) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Y.D, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. ???????

AA / Ali Karataç - Güncel

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