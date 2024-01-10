Finike'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Şahin'in kullandığı 07 PU 526 plakalı otomobil ile Mustafa Barış yönetimindeki 34 AKB 308 plakalı tır, Arif Mahallesi Finike-Elmalı kara yolunda çarpıştı.
Sürücü Şahin ile otomobilde bulunan Mehmet Zeybek yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten devam etti.