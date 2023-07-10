Finike'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Finike ve Kumluca ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.Ö'nün kullandığı 07 AGA 361 plakalı otomobil ile İ.Ö. idaresindeki 07 TBT 66 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan B.U, N.U, A.Ö ve İ.Ö yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Finike ve Kumluca ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.