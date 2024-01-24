Üye Girişi
Haberler

Finike'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İclal Zeynep Babacan'ın kullandığı 07 AGL 139 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Gökliman Koyu yakınlarında Nazım Coşgun'un kullandığı 34 DFF 195 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin biri yol kenarına, diğeri makilik alana düştü. Kazada, Gülsüm Gültekin, Serpil Coşgun ve Ayşe İpek Coşgun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zeynep Babacan Karşıyaka Antalya Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title