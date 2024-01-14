Finike'de otomobil ağaca çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hasyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan Ünal Can Engin, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Engin'in kullandığı 07 V 4637 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Sahil Yarbaşı Caddesi'nde refüjdeki palmiyeye çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A. ve S.Ç. yaralanmıştı.