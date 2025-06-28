Finike'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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