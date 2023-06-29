Finike'de Orman Yangını: 2 Dönüm Alan Zarar Gördü

Antalya'nın Finike ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Arif Mahallesi Çiftecik mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine arozözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterlerinin de havadan müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Finike Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızlı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alındıklarını belirterek," Yangında 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarımız sahada sürüyor." dedi.