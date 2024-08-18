Finike'de Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme Çalışması

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ve "Kaskımla Güvendeyim" Projesi kapsamında ilçede faaliyet yürüttü.

Seyir halindeki motosiklet sürücülerini durduran ekipler, kask ve koruyucu tertibat kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, uygulamanın sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Çelik, faaliyet esnasında kaskları olmasına rağmen sıcak havadan bunalarak kullanmadığı tespit edilen vatandaşlara dondurma ikram edildiğini ve kasklarını takmalarının ardından trafiğe çıkışlarına izin verildiğini ifade etti.