Finike'de motosiklet çalan zanlı yakalandı
AA - Mehmet Çakmak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Finike ilçesinde motosiklet çalan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Finike ilçesinde motosiklet çalan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasyurt Mahallesi'nde T.K'ya ait motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, motosikleti şüpheli K.Ç'nin çaldığını belirledi.
Şüpheli yakalandı, bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.
K.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel