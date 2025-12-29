Haberler

Antalya'da mantar toplamak için ormanlık alana giden kişi ölü bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık'tan haber alınamayınca ekipler arama çalışması başlattı ve cesedine ulaşıldı.

Turunçova Mahallesi'nde Ramazan Karabıyık'ın (55) mantar toplamak için ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması yaptı.

Ekipler, bir süre sonra ormanlık alanda Karabıyık'ın cansız bedenini buldu.

Karabıyık'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Kurumu morguna gönderildi.

