Finike'de Kurban Derileriyle Camilerin İhtiyaçları Karşılanacak

Finike ilçesinde müftülüğe bağışlanan kurban derilerden elde edilen gelir, camilerin ihtiyaçlarında kullanılacak. Finike İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, ilçe genelinde gönüllülük esasına göre vatandaşlardan 4 bin 834 kurban derisi toplandığını söyledi. Geçen yıla göre bu sene toplanan deri miktarında artış olduğunu dile getiren Kırkan, 'Derilerden elde edilecek geliri ile camilerimizin ve Diyanet Başkanlığına bağlı kursların ihtiyaçları için kullanacağız.' dedi. Kırkan, deri bağışında bulunanlara teşekkür etti.