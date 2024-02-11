Finike'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan 19 yaşındaki işçi, temizlik yaparken dengesini kaybederek 6. kattan düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak işçi kurtarılamadı.
Antalya'nın Finike ilçesinde inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Hasyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin, temizlik için çıktığı binanın 6. katından 4,5 metrelik ucunda kanca bulunan demir parçasını aşağı atarken dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.