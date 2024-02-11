Üye Girişi
Haberler

Finike'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Antalya'nın Finike ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan 19 yaşındaki işçi, temizlik yaparken dengesini kaybederek 6. kattan düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak işçi kurtarılamadı.

Antalya'nın Finike ilçesinde inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hasyurt Mahallesi'nde yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Sami Şahin, temizlik için çıktığı binanın 6. katından 4,5 metrelik ucunda kanca bulunan demir parçasını aşağı atarken dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasyurt Antalya İş Kazası Antalya Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (11 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fatma Sevim Baltacı öldü mü, neden öldü? Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi! YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah gerçek hayatta kim, adı ne? Survivor Berna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 116. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title