Finike'de Husumet Nedeniyle İki Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde husumetlisi A.A.'nın serasını basıp, burada tartıştığı Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ü pompalı tüfekle öldüren Ahmet Topacan, tutuklandı.

Saklısu Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda; Ahmet Topacan, yanına aldığı pompalı tüfekle cezaevindeki oğlunun eşini rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında husumet olan A.A.'nın serasına geldi. A.A., eniştesi Fatih Çayan ve demir işçisi Süleyman Sağsöz ile Ahmet Topacan arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ahmet Topacan, pompalı tüfekle ateş açtı. A.A. yara almadan kurtulurken, Fatih Çayan saçmaların isabetiyle yerde hareketsiz kaldı.

YAKALAYIP, TÜFEKLE VURDU

Ahmet Topacan, seradan çıkmaya çalışan Süleyman Sağsöz'ü de birkaç metre ileride yakalayıp, aynı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Fatih Çayan ile Süleyman Sağsöz'ün cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. A.A., ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kaçan Topacan, olaydan kısa süre sonra ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Akçaybaşı mevkisinde tüfeğiyle birlikte yakalandı. Ahmet Topacan, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün önce Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemi eşliğinde hastaneye getirilen Topacan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Topacan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer yandan Fatih Çayan'ın cenazesi, Elmalı'ya bağlı Eskihisar Mahallesi'nde; Süleyman Sağsöz'ün cenazesi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

HABER- KAMERA: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya),