Finike'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Finike ilçesinde iş yerleri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turunçova Mahallesi'nde iki işyeri ve bir otomobilde meydan gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları E.E., M.P. ve N.P'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan E.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Bu arada, üç zanlının bir iş yerlerine girmeye çalıştıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.