Finike'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

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Finike'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Finike'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasyurt Mahallesi'de kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Mahmut Esen Parkı mevkisindeki sazlıklarda 12 kök kenevir bitkisini sulayan ve bakımını yapan S.S'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü, kenevirler ise imha edilmek üzere söküldü.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Hisarcık Kenevir Finike Güncel Haberler

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