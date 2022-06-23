Finike'de helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesinde helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını ve kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları engellemek ve sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek amacıyla denetimler yapıldı.
Denetimler sonucu 25 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.
Ayrıca 6 araç da trafikten men edildi.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel