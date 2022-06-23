Finike'de helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finike'de helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
 - Güncelleme:
Finike'de helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını ve kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları engellemek ve sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek amacıyla denetimler yapıldı.

Denetimler sonucu 25 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca 6 araç da trafikten men edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Hisarcık Jandarma Antalya Finike Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title