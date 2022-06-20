Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak Finike ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli branşlarda yaz okulu açılacak. Finike ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli branşlarda yaz okulu açılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, yaptığı açıklamada, yaz okulu için kayıtların 24 Haziran'da başlayacağını bildirdi. Spor, halk oyunları, müzik, görsel sanatlar, kişisel gelişim, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil, oryantiring, robotik kodlama, eğlenceli bilimsel deneyler, çocuklar için felsefe, model uçak yapımı, bilgisayar ve mutfak sanatları branşlarında kurslar düzenleneceğini belirten Gökdemir, yaz okulun 27 Haziran-26 Ağustos döneminde açık kalacağını kaydetti. Gökdemir, öğrencilerden ve vatandaşlardan farklı alanlarda talep gelirse onları da değerlendirebileceklerini ifade etti. AA / Ali Karataç - Güncel milli eğitim bakanlığı Hisarcık Finike Güncel Haberler

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