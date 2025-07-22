Finike'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 9 Kadın Kurtarıldı

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Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, fuhuş ihbarları üzerine yapıldı ve 9 kadın fuhşa zorlandıkları iddiasıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ihbarları üzerine belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 9 kadın kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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