Finike'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 9 Kadın Kurtarıldı
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, fuhuş ihbarları üzerine yapıldı ve 9 kadın fuhşa zorlandıkları iddiasıyla kurtarıldı.
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ihbarları üzerine belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 9 kadın kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel