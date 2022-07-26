Finike'de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi Finike ilçesinde dron destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 65 sürücüye 36 bin lira para cezası uygulandı. Finike ilçesinde dron destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 65 sürücüye 36 bin lira para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kazalarını engellemek amacıyla, dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimde 350 araç sorgusu yapıldı. Yaya öncelikli yol, kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask kullanımı, cep telefonu ve diğer kural ihlallerini yapan 65 sürücüye toplamda 36 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca 14 araç trafikten men edildi. Güncel AA / Mehmet Çakmak Jandarma Hisarcık Finike Güncel Haberler

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