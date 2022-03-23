Finike'de down sendromlulara yönelik temsili askerlik töreni

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca, engellilere yönelik temsili tören düzenlendi.

"21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında ilçede yaşayan özel bireyler için etkinlik gerçekleştirildi.

Programda, özel bireylere askerlik yemini yaptırıldı, bazı jandarma görevleri yerine getirildi.

Komutanlıkta nöbet tutan özel bireyler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına huzur ve asayiş uygulamasına katıldı, yol kontrolü ve kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

Finike Jandarma Komutanlığı bölgesinde ikamet eden üç özel bireye hizmet belgeleri verildi.