Finike'de Cinayet Şüphelisi Tüfeğiyle Yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kişinin ölümüne neden olan olayın ardından kaçan A.T., jandarma komando ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

YAKALANDI

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kaçan A.T., ilçeye bağlı Turunçova Mahallesi Akçaybaşı mevkisinde tüfeğiyle birlikte yakalandı. Jandarma komando ekiplerinin katıldığı operasyonla yakalanan A.T. gözaltına alındı.

Haber- Kamera: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
