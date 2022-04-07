Finike'de bisiklet çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Antalya'nın Finike ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde bisiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasyurt Mahallesi'nde 3 gün önce A.Y'ye ait bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen Suriye uyruklu H.K, bisiklet ile yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bisiklet ise sahibine teslim edildi.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel