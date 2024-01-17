Üye Girişi
Haberler

Finike'de Beton Mikseri Kazası: 1 Ölü

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun kenarında bekleyen kişi, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğerleri yara almadan kurtuldu.

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun kenarında bekleyen kişi, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

M.Y. idaresindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikseri, Kumluca-Finike kara yolu Tır Parkı Kavşağı'nda, yol kenarına park ettikleri otomobilin yanında duran Atilla Gündüz ve Doğan Gündüz'e çarptıktan sonra devrildi.

Kazada Doğan Gündüz hayatını kaybetti, mikser sürücüsü ve Atilla Gündüz ise yara almadan kurtuldu.

Ölen Gündüz'ün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kumluca Antalya Antalya Ölüm Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Alper Gezeravcı nereden uzaya gidecek? Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Alper Gezeravcı uzaya gitti mi? Türk astronot ne zaman, saat kaçta gidecek? Alper Gezeravcı kimdir, nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri! Alper Gezeravcı ne mezunu? MHP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI | 2024 MHP belediye başkan adayları listesi! MHP Uşak belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Uşak adayı açıklandı mı, kim oldu? MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? Gaddar oyuncuları kimler, konusu ne? Gaddar dizisi nerede çekiliyor? ANTALYASPOR – PENDİKSPOR CANLI: Antalyaspor – Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Pendikspor canlı yayın linki! BAŞAKŞEHİR – BOLUSPOR CANLI: Başakşehir – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Boluspor canlı yayın linki! Başakşehir - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir - Boluspor maçı nereden izlenir? Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye ne zaman, hangi tarihte uzaya gidecek? Protein yüksekliği neden olur? Protein neden yüksek çıkar, nasıl geçer?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title