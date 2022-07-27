Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Genel durumunun iyi olduğunu bildirilen Geyikçi'nin evinde istirahat ettiği belirtildi. 5 gün boyunca evinde istirahat edecek olan Geyikçi'nin yerine Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca'nın vekalet edeceği öğrenildi. Güncel AA / Ali Karataç Mustafa Geyikçi Güncel Haberler

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