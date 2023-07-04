Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

Ordu'da 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturulan komisyon, 15 gün boyunca 400 noktada rekolte tespiti yapacak

ORDU - Ordu'da 2023 yılı fındıkta rekolte tespiti yapmak için oluşturulan komisyon, 400 noktada çalışma yürütecek. 15 gün sürecek çalışma sonucu Ordu'nun 2023 fındık rekoltesine en yakın sonuç belirlenecek.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan komisyon tarafından fındık tarımı yapılan ilçelerde rekolte çalışmalarına başlandı. 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturulan komisyon 2 hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Yapılan çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti de yapılacak.

"400'e yakın noktada sayımların yapılması, en doğru sonucun ortaya konulması adına önemli bir husus"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındığın iç oluşumunun rekolte tespiti için yeterli olduğunu söyledi. Çalışmaların 400'e yakın noktada devam edeceğini söyleyen Yılmaz, "2023 yılı fındık rekolte tespitine yönelik komisyonu bakanlığımız koordinasyonunda 11 farklı kurumun katılımı ile oluşturduk. Arkadaşlarımız sahil kesiminden yukarı ilçelere doğru çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. İnşallah en doğru sonucu ortaya koymak için çalışıyoruz. Burada bütün sektör temsilcilerinin bir arada olması, onların hepsinin birlikte hareket ederek rekolte tespitinin yapılması ve 400'e yakın noktada sayımların yapılması en doğru sonucun ortaya konulması adına önemli bir husus. İnşallah en doğru sonucu bulup bakanlığımıza bildireceğiz. Bakanlığımız da uygun bir tarihte bunu kamuoyu ile paylaşacak. Şuanda fındığın iç oluşumu gerçek sonuca ulaşabilmemiz için yeterli durumda. Çalışmalar yapılırken arkadaşlarımız sağlam tane ve meyveye dönüşüm oranını bizzat 100 tane fındığı kırmak suretiyle tespit ediyorlar, bu da bizim gerçeğe en yakın sonucu bulma noktasında önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

"Çeşit bazında geçen yıla göre farklılıklar var"

Komisyonun 3 temmuz tarihi itibariyle çalışmalarına başladığını ve nihai sonucun tespit çalışmaları sonlandığında belirleneceğini kaydeden Yılmaz, "Yaklaşık 2 haftalık bir çalışma süreci geçireceğiz. Bu 2 haftanın sonucunda rekolteyi tespit etmeyi planlıyoruz. Şuanda çeşit bazında geçen yıla göre farklılıklar var. Bazı çeşitlerde azalma olduğu gibi bazı çeşitler geçen yıla göre aynı ve bazıları da daha iyi. Sonuç olarak ne çıkar bunu şimdiden söylemek zor. İnşallah çalışmayı tamamladıklarında ilimizin fındık rekoltesini de ortaya koymuş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Gerçeğe en yakın rekolte tespiti bu olacak"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise geçen günlerde açıklanan rekoltelerin gerçeği yansıtmadığını, temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmaların daha belirleyici olduğunu söyledi. Soydan, "Ordu ilinde 19 ilçede yaklaşık 400 noktada sahil, orta ve yüksek kesimlerde bizzat bahçelerde dolaşılarak çotanak sayımları yapılarak, dallar sayılarak, ocaklar sayılarak ciddi özverili bir çalışma yapılıyor. Şuanda tüm sektör temsilcilerinin teknik elemanları tarafından oluşturulan komisyon müdürlüğü bünyesinde tespit çalışmaları yapılıyor. Alanlarda bizzat çotanaklar sayılarak, zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti yapılarak bu çalışmalar yapılıyor. Çok önemli bir çalışma, doğru olan rekolteye en yakın çalışma bunun olduğunu söylüyoruz. Çünkü daha önce açıklanan rekolteler var yani Mayıs ayında 810 bin ton rekolte açıklaması var 730 bin tonluk rekolte açıklaması var biz bunların gerçeğe yakın olmadığını her zaman söylüyoruz. Rekolte temmuz ayında, fındık bahçelerinde ve alanlarda bizzat bahçeler gezilerek yapılır, teknik elemanların bünyesinde yapılır. Biz böyle bir çalışmanın gerçeğe en yakın olacağını tahmin ediyoruz. Diğer rekoltelere hiçbir vatandaşımız itibar etmesin" şeklinde konuştu.