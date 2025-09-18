Fındıkta Randıman Artışı ve Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, kahverengi kokarca ile mücadele sonucu fındıkta randımanda yükseliş gördüklerini söyledi.

Aydemir, AA muhabirine, fındık üretimi, doğal afetler ve kahverengi kokarca ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Kahverengi kokarca zararlısına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda zararı azaltmayı başardıklarını ifade eden Aydemir, "Geçen yıl üreticiler zarar gördü. Bu yıl ise Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık'ta yapılan çalışmalarla zarar azaltıldı. Geçen sene verdiğimiz mücadele sayesinde randıman konusunda yükseliş gördük. Mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. " dedi.

Çarşamba ilçesinin geçen sene olduğu gibi bu yıl da rekolte bakımından iyi bir seviyede olduğunu vurgulayan Aydemir, "Sulama yapabilen üreticimiz sulama yaptı ancak yüzde 50'si sulama yapamadı. Bu da ürün kaybına neden oldu. Benim kişisel düşüncem 35 bin ton civarında bir rekolte olur." ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatı konusunda beklentisini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz ihtiyacı kadar fındığı pazara indirdi. Fındık, dünyada yüzde 75'i ülkemizde üretilen bir ürünümüz, Karadeniz'in altını. Geçen sene 602 bin ton olan fındık rekoltesi bu sene 402 bin ton açıklandı. Ancak 300 bin ton olmasını bekliyoruz. Bazı büyük firmalar fiyatı düşürmek için 'TMO'nun depoları dolu' dedi. Ancak genel başkanımız Şemsi Bayraktar buna karşı çıktı ve fındık satışı durduruldu. Bu ay sonuna kadar fındığın 400 lira, yılsonuna kadar ise 500 lira olmasını bekliyoruz."