Fındıkta istilacı böceğe karşı 30 bin 'samuray arı' üretiliyor

KARADENİZ'de dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede Çin'den ithal edilen 'samuray arı'lar, laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. Bölgede haziranda kontrollü salınım sürecine geçilecek 30 bini aşkın 'samuray arı', larvalarını yiyeceği istilacı böceğin yayılımını durduracak. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, istilacı türün, bölge tarımında yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığını belirtti.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, ' Türkiye'nin fındık ambarı' Karadeniz Bölgesi'nde bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için de tehdit oluşturuyor. Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve Türkiye'de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol katediyor. Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadele kapsamında etkin rol oynayacak, Çin'den ithal edilen 'samuray arı'lar, Samsun'da Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. Bölge illerinde haziranda belirlenen alanlarda kontrollü salınım sürecine geçilecek 30 bini aşkın 'samuray arı' ile tarımda yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığı da saptanan istilacı böceğin yok edilmesi hedefleniyor. Ana vatanı Çin olan, 'Japonika arı' olarak da adlandırılan 'samuray arı'ların, salındığı alanlarda larvaları yiyerek kokarcaların yayılımını durdurması hedefleniyor.

İstilacı böceğin yayılımının Türkiye'de devam ettiğini kaydeden Arslantürk, "Biyolojik mücadele fındıkla alakalı bütün bölgelerde yapılacak ama burada özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ağırlıklı olacak çünkü en çok görüldüğü bölgeler buralar ama son yıllarda Batı Karadeniz'de de görülmeye başlandı. Haziran ayı başından itibaren 30 bin 'samuray arı', sahaya sürülecek. Umarım başarılı olur. Şu anda zaten gözlemleme devam ediyor. Bir hareketlilik varsa o harekete karşı farklı tedbirler alınıyor. Dünyada gidişata bakarsanız artık bundan sonraki dönemlerde biyolojik mücadele çok önem kazandı. Gerek insan sağlığı için gerekse doğadaki değişime bağlı olarak. Bu açıdan bakınca son derece yerinde alınmış doğru bir karar olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.