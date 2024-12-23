Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Fındıkkıran Balesi Genç Bale Topluluğu ile Kadıköy'de Sahnelenecek

Fındıkkıran Balesi Genç Bale Topluluğu ile Kadıköy'de Sahnelenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri 'Fındıkkıran', Genç Bale Topluluğu tarafından 29 Aralık'ta prömiyer yapacak. Eser, çeşitli ülkelerden genç dansçılarla sahneleniyor.

Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son eseri "Fındıkkıran" balesi, "Genç Bale Topluluğu" tarafından sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla ilgili rüyalarının konu edildiği eser, 29 Aralık'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Dünyada "Junior ballet" olarak bilinen Genç Bale Topluluğu oluşumu, Türkiye'de ilk kez bu yıl sahne alacak. Ölümsüz klasik bale eserlerini icra eden topluluklarda, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını bir araya geliyor.

İstanbul Genç Bale Topluluğu, Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi farklı ülkelerden genç dansçılardan oluşuyor.

Eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin ve koreograf Olga Pango sahneye koydu.

Topluluğa destek vermek üzere, Stuttgart Balesi'nin baş dansçısı Marti Paixa ile Kuzey Makedonya Balesi'nin baş dansçısı Balazs Locsei de eserin farklı temsillerinde sahnede olacak.

Eser, 29-30 Aralık ile 2 ve 9 Ocak 2025'te Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Detaylı bilgi için "sureyyaoperasi.kadikoy.bel.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
img

Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler
img

Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı
img

Ameliyat oldu! İşte son durumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
Ameliyat oldu! İşte son durumu
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Son Dakika Haberleri

Hatayspor Adana Demirspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Borcu gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Can Borcu karakterleri kim? Amedspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Can Borcu oyuncuları kim? Can Borcu CANLI izle! Can Borcu 1. bölüm HD ATV canlı izleme linki! 23 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli? Seda Sayan Türkiye'yi terk etti mi, nereye gitti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.