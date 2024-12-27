Üye Girişi
Haberler
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

"Fındıkkıran" balesi bileti almak için sabahın 5'inde kamp sandalyesiyle kuyruğa girdiler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesince (DOB), her sezon sahneye konulan dünyaca ünlü Fındıkkıran balesini izlemek isteyen Ankaralı sanatseverler bilet alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor.

Devlet Opera ve Balesince (DOB), her sezon sahneye konulan dünyaca ünlü Fındıkkıran balesini izlemek isteyen Ankaralı sanatseverler bilet alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor.

DOB'un Ankara Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin aralık-şubat aylarında sahneye koyduğu dünyaca ünlü Fındıkkıran balesi yoğun ilgi görüyor.

Başkentin tek opera ve bale sahnesi olan Ulus'taki Opera Sahnesi kapısına sabahın erken saatinde kamp sandalyeleri ile gelen Ankaralı sanatseverler, gönüllü olarak liste tutan vatandaşa önce ismini yazdırıyor, ardından sıraya giriyor.

Saatlerce gişenin 09.30'da açılmasını kuyruk oluşturarak bekleyen sanatseverler, bilet alabilmenin heyecanını yaşıyor. Gişeden satışlar 09.30-10.30 saatlerinde, internet satışı ise 10.30'da başlarken, bir kişi en fazla 4 bilet alabiliyor.

Bugün, 11 Ocak Fındıkkıran temsili için yapılan satışlarda 211 kişi bilet alabilirken, 10.30'da başlayan internet satışında biletler 20 saniyede tükendi.

"Saat sabah 7'de geldim, 68'inci sıradayım"

Opera Sahnesi önünde bilet almak için bekleyen Sibel Kısaoğlu, "Erken geldiğimi zannettim ama gelenleri görünce öyle değilmiş. Saat sabah 7'de geldim, 68'inci sıradayım, sıranın bana gelmeyeceğini söylüyorlar. Daha önce de geldim ama bilet alamadım, geri döndüm. Bu sefer de alamayabilirim." dedi.

Gişenin 09.30'da, internet satışının ise 10.30'da açıldığını belirten Kısaoğlu, "Tüm biletler anında satılıyor. Fındıkkıran özel bir bale. Opera Sahnesi de Fındıkkıran Balesi'nin sahnesi de çok güzel. Geçen sene rahatsızlandığım için gelemedim. İzmir ve İstanbul'daki Fındıkkıran Balesi de çok güzelmiş, keşke orada da seyredebilsem." diye konuştu.

Kamp sandalyesi ve termosu ile geldi

Eşi ile kamp sandalyeleri ve termosunu alıp Opera Sahnesi önüne gelen Meldanur Çayırlı ise "Sabah saat 05.00'da geldik Opera Sahnesine. Hatta işten izin aldım bunun için sabah saatleri için. İş yerimde de insanlar baleye olan merakımı bildikleri için anlayışları için izin verdiler." dedi.

Fındıkkıran'a geçen sezonlarda da izlemek için geldiğini ama bilet bulamadığını ifade eden Çayırlı, "İnternetten almak mümkün değil hemen bitiyor. Bugün azimliyim. 05.30'da geldim ve 47. sıradayım. Geçen günlerde 52. sıraya kadar biletler satılmış. Riskli bir sıradayım inşallah alabilirim. Soğukta bekliyoruz." değerlendirmesinde bulurdu.

"Başkente yakışan büyük bir sahnemiz olmalı"

Sırada bekleyen vatandaşlar, 09.30'da gişenin açılması ile biletlerini alma telaşına girdi. Bilet alamayan vatandaşlar ise duruma üzüntülerini dile getirdi.

Seyircilerden 05.30'da geldiğini ve 18. sırada olduğunu anlatan Turan Kasnakçı ise 2-3 kez çok erken bilet almak için geldiğini, hiçbirinde alamadığını, bu kez almayı başardığını söyledi.

Kasnakçı, "Daha önce bilet almayı geçtim, içeri dahi giremedim. Kış temalı bir eser Fındıkkıran. Son dönemde de az sayıda bale eseri oynuyor, bu etkilidir. 500 kişilik sahnede, 4 loca var. Sahne yetersiz. İnternetten zaten alınmıyor. AKM gibi 2 bin kişilik bir sahnemiz olsa sırada bekleyenler bu kadar zorlanmaz. Başkente yakışan büyük bir sahnemiz olmalı." ifadesini kullandı.

Bugün rekor kırıldı: Süre 20 saniye

Gişe görevlisi Elvan Bayram da "211 kişi gişeden bilet aldı. 9.30-10.30 arası satışımız yapıldı. 10.30'da internet satışımız yapıldı ve geri kalan biletler 20 saniye içinde tükendi. Bugünkü internet satışı bir rekor diyebiliriz." dedi.

Zeynep Yenikurtuluş ise yeğeni ve kızına bilet almak için yağmurda ıslanmasına rağmen gişeye geldiğini söyledi.

Fındıkkıran'a internetten bilet almak için sürekli denediğini ama başaramadığını ifade eden Yenikurtuluş, "Temsil sayısının artmasını istiyoruz. Gişe sayısı ve gişede çalışan sayısı da artmalı. Çok insan bekliyor ama alamıyor. Buna çözüm bulunabilir." dedi.

Fatih Erşahin da saat 08.30'da çarşamba günü ve bugün bilet almak için geldiğini ama almadığını belirterek, "Bu kadar yoğun bir oyun için internet satışları kapatılmalı." diye konuştu.

"Mağduriyet yaratmamak için elimizden geleni yapıyoruz"

DOB Genel Koordinatörü Kerem Ünal İnanç ise 6 il müdürlüğünde seyircilerin her geçen gün artan ilgisinin farkında olduklarına işaret ederek, "Yeni yıl temalı Fındıkkıran'a yoğun bir ilgi vardı, bu yıl ekstra bir talep var. Mağduriyet yaratmamak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Operası sahnesinin yaklaşık 600 koltuk kapasiteli olduğunu aktaran İnanç, şöyle konuştu:

"Gişe ve internet satışlarımızın saatlerini ayarlayamaya çalışıyoruz. Gişede sıraya girenleri mağdur etmemek adına bir saat satış yapılıyor, ardından internet satışı yapılıyor. Genelde internette 30, 40 saniyede bitiyordu. Bugün 20 saniyede bitmiş. Bu sahnelerin kapasitesi ile ilgili. Temsil sayılarımızı artırıyoruz, Fındıkkıran'ı sık sık sahnelemeye çalışıyoruz."

Seyircilerin şikayetlerini izlediklerini, maillere cevap vermeye çalıştıklarını belirten İnanç, "Seyircilerimiz, resmi kanallardan, mümkün olduğu kadar gişemizden veya resmi internet kanalından satış yapan yerlerden biletlerimize ulaşırlarsa çok seviniriz, bir mağduriyet yaşamamaları adına." ifadesini kullandı.

İnanç, seyircilerin yoğun ilgisini Bakanlığın ve Genel Müdür Tan Sağtürk'ün meyvesi olarak gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
img

Kerem'in takım arkadaşı da Galatasaray'a "Evet" dedi
img

Sevgilisinin kendisini dolandırdığını böyle anlattı
img

Transfer olacağı ülkenin dilini bile öğrenmeye başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Rize'de bulunan petrol için sondaj yapılacak
O ilimizde petrol bulundu! Yakında sondaj başlayacak

Son Dakika Haberleri

Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.