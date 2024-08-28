Fındık Üreticisi Onur Güngör, Fındık Zararını Protesto Etti

ORDU'da fındık üreticisi Onur Güngör, temsili bir tabuta 'Fındık öldü Ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Güngör, "Biz fındık üreticisi olarak çare arıyoruz. Ben bu yıl bahçeye girmedim. Bahçemden numune aldım getirdim numuneyi tüccara verdim, yaptığım hesaplara göre 50 bin lira zarar ediyorum" dedi.

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde ikamet eden fındık üreticisi Onur Güngör, son dönemde Orta Karadeniz'de artış gösteren ve birçok üreticinin ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya dikkat çekmek amaçlı Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Meydanda tabutun önünde sosyal medya üzerinden canlı yayın ile yaptığı açıklamada Güngör, "Biz burada propaganda yapmıyoruz. Biz burada siyasi hiçbir paylaşım yapmıyoruz. Biz fındık üreticisi olarak çare arıyoruz. Ben bu yıl bahçeye girmedim. Bahçemden numune aldım getirdim numuneyi tüccara verdim, yaptığım hesaplara göre 50 bin lira zarar ediyorum. Biraz evvel üreticinin bir tanesi 150 bin lira zarar ettiğini söyledi. Bir de bu rakamlar yarın esnafa, ticarete yansıyacak. O yüzden bunun ciddiye alınması ve bununla ilgili önlem alınması için bir şekilde şok etkisi yaratmamız gerekiyordu. Bir şekilde dikkat çekmemiz gerekiyordu. Fakat bugün hala bakıyorum yetkili saydığımız ya da taleplerimizi Ankara'ya götürecek insanların umurunda değil" dedi.

"FINDIK TOPLAMAYA GİRMEDİM"

Kahverengi Kokarca zararlısının fındık üzerinde olumsuz etki bıraktığını ifade eden Güngör, "ben Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) bağlı çiftçiyim. Benim 16 dönüm bahçeme kokarca hasarından dolayı fındık toplamaya girmedim. 16 dönüm yere tırpan vurdurdum. Gübre attım. Bahçesini temizlettim. 37 bin lira para verdim. Benim gibi bir fakir 37 bin lira zararda. Toplanacak fındık hariç. Şimdi belki bu olay bir şok etkisi yaratır da bu fotoğraflar yayılarak Ankara'ya gider. Belki sesimizi duyarlar" ifadelerini kullandı.