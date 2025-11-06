Haberler

Fındık Üreticilerine Kasım Uyarısı

Güncelleme:
Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, fındık bahçelerinde kasım ayında yapılacak bakım ve besleme işlemleri hakkında üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Eyüpoğlu, toprak analizi ve bitki besleme konularının önemine dikkat çekti.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, fındık bahçelerinde kasım ayında yapılacak işlemlere karşı üreticilere uyarılarda bulundu.

Eyüpoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tarımsal Hizmetler Birimi mühendislerinin arazi faaliyetleri ile üreticilerin her türlü tarımsal sorunlarını çözmek için mücadele verdiklerini belirtti.

İlçede tarımsal üretimin yoğun olduğu fındık bahçelerinde özellikle kış öncesi bakım ve besleme işlemlerinin yapılması gerektiğini ifade eden Eyüpoğlu, "Bitki besleme yapmadan önce toprakta var olan bitki besin elementlerini, toprak organik madde içeriğini ve pH gibi durumunu bilmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Eyüpoğlu, fındık bahçelerinden toprak numunesi tahlili yapılması gerektiğini de kaydetti.

