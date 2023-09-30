Fındık Üreticilerine Kahverengi Kokarcaya Karşı Mücadele Çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta verim ve kalite kaybının önlenmesi için üreticilerin kahverengi kokarcaya karşı kültürel ve biyolojik mücadele yapmaları gerektiğini bildirdi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta verim ve kalite kaybının önlenmesi için üreticilerin kahverengi kokarcaya karşı kültürel ve biyolojik mücadele yapmaları gerektiğini bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de Gürcistan'dan bölgeye giriş yapan zararlının Doğu Karadeniz'deki popülasyon yoğunluğunda artış gözlendiğini belirtti.

Başta fındık olmak üzere bitkilerde verim ve kalite kaybına neden olduğuna işaret eden Karan, "Fındıkta boş şekilsiz ve lekeli meyve oluşumuna neden olarak,

verim ve kalite kaybına sebep oluyor. Zararlı birçok konukçuda olgunlaşma öncesinde de beslenebildiği için meyveler geliştikçe zarar gören alanlar hasada yakın daha belirgin hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Karan, böceğe karşı kültürel ve biyolojik mücadele yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kahverengi kokarcanın 2024 yılı popülasyonunun azaltılması gerekmektedir. Bunun için evlere, balkonlara, odunluklara gelen böceklerin toplanarak imha edilmesi büyük önem taşımaktadır. İmha edilmeyen her dişi önümüzdeki yıl bir defada 28 adet olmak üzere, beslendiği bitkiye göre değişmekle birlikte toplamda 200 kadar yumurta bırakabilecektir. Doğadaki kışlamış erginlere karşı mayıs ortasından itibaren ilaçlama yapılmalıdır."