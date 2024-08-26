Üye Girişi
Haberler

Fındık Üreticileri İmece Usulü Hasat Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticileri, maliyetten tasarruf etmek amacıyla imece usulü hasat yapıyor. Üreticiler, birbirlerine yardımcı olarak fındıkları ücretsiz topluyor.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticileri, maliyetten tasarruf etmek amacıyla imece usulü hasat yapıyor. Fındık üreticisi Yusuf Kalyoncu, "Bu seneki işçi maliyetlerinin yüksek olması, imece usulü çalışma sistemini geri getirdi. Birbirimizle yardımlaşıyoruz. Sabah gruplar halinde işi acil olan üreticilerimizin fındıklarını ücretsiz topluyoruz, karşılığında para değil, aynı hizmeti alıyoruz" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonunda kabuklu fındığın alım fiyatını, 'levant kalite' için kilogram başına 130 TL olarak açıkladı. Fındık üreticileri, açıklanan alım fiyatı sonrası hasada başladı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık üreticileri, maliyeti düşürmek için imece usulü çalışmaya başladı. Organize olan fındık üreticileri, imece usulü ile işçi çalıştırarak bahçelerindeki fındıkları sırayla toplatıyor.

Bu yıl işçi maliyetlerinin çok fazla olduğunu belirten üretici Yusuf Kalyoncu, "Gurbette yaşayan vatandaşlarımız var. Kısa sürede fındığını toplatması gerekiyor. Bu seneki işçi maliyetlerinin yüksek olması imece usulü çalışma sistemini geri getirdi. Birbirimizle yardımlaşıyoruz. Sabah gruplar halinde işi acil olan üreticilerimizin fındıklarını ücretsiz topluyoruz, karşılığında para değil, aynı hizmeti alıyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımız kendi içinde yardımlaşma bilinci oluşuyor, vakit yardımlaşma vakti, zaman birbirimize destek olma zamanı" diye konuştu.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yığılca Ekonomi Düzce Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti? Tuncay Özkan ne dedi? CHP'li Tuncay Özkan'a neden soruşturma başlatıldı? Tuncay Özkan kimdir? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kaç yaşında, nereli? AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanır 2024? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak? (aof.anadolu.edu.tr) Hakan Bahçetepe kimdir? Halk Tv konuğu Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli? Hakan Bahçetepe biyografisi! Ferda Yıldırım kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucu Ferda Yıldırım kaç yaşında ve nereli? Neler Oluyor Hayatta sunucuları kim? Nur Tuğba Namlı programdan neden ayrıldı? Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nedir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuba neden yok? Narin bulundu mu? 26 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Son dakika gelişmeleri... Roblox ne zaman açılacak? 26 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU: KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? Başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 26 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
title