Fındık Üreticileri Bayburt'a Yöneldi: Hava Şartları ve Eğimli Arazi Etkili Oldu

Trabzon'da eğimli arazi ve hava şartları nedeniyle fındığı kurutmakta zorlanan üreticiler, daha kurak iklime ve düz alanlara sahip iç kesimdeki Bayburt'a yöneldi.

Hasat sonrası fındığını kurutma aşamasına geçen üreticiler, bu işlem için geniş alan ve uygun hava şartlarına dikkat ediyor.

Yağışın arttığı sahil kesimine alternatif yerler arayan üreticiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Bayburt'u tercih etti.

Arpalı beldesinde boş alanlara serdikleri fındıkları gün boyunca karıştırarak kurutmaya çalışan üreticiler, çadırlarda veya araçlarında konaklıyor.

"Harcadığımız güç daha az, ayrıca zamandan da tasarruf ediyoruz"

Trabzon'un Araklı ilçesinde fındık üreten Salih Hanbay, AA muhabirine, yaklaşık 20 günde topladıkları yaklaşık 1 ton fındığı kurutmak için Bayburt'a geldiklerini söyledi.

Hem zamandan hem de güçten tasarruf ettiklerini anlatan Hanbay, "Arazimiz dik olduğu için hem sermek hem de hava şartları uygun olmadığı için buraya geliyoruz. Burada yaklaşık 4-5 günde kurutup kaldırıyoruz. Araklı'da fındığı kurutmaya çalışsak 15 gün boyunca sereceğiz, yağış olacak, toplayacağız." dedi.

Hanbay, bu şekilde fındık kurutmanın çok zahmetli olduğuna işaret ederek, "Burada 4-5 günde kurutup götürüp satıyoruz. Harcadığımız güç daha az, ayrıca zamandan da tasarruf ediyoruz. O yüzden Bayburt'a geliyoruz. Burada tanıdıklarımız da var, yardımcı oluyorlar sağ olsunlar." diye konuştu.

Üretici Süleyman Özdemiroğlu da Trabzon'da fındığı kurutmak zor olduğu için kendisinin de Bayburt'a gelmeyi tercih ettiğini söyledi.

Fındığı hem toplamanın hem de kurutmanın zahmetli iş olduğunu dile getiren Özdemiroğlu, "Mahsulümüz için gerektiği zaman çileye de katlanacağız. Yağmur yağar, fırtına olur, mahsulümüz için burada bekliyoruz. Sağ olsun Bayburt'ta arkadaşlar bizle ilgileniyorlar, Allah razı olsun." dedi.

Esnaf beldedeki hareketlilikten memnun

Arpalı beldesinde fırın işleten Harun Alemdar da çoğunlukla Sürmene, Araklı ve Çaykara ilçelerinden fındık üreticilerinin Bayburt'u tercih ettiğini anlattı.

Beldeye gelen ailelere yardımcı olmaya çalıştığını belirten Alemdar, onların da esnafa katkı sağladığını ifade etti.

Alemdar, fındığı kurutmak için her gün birkaç ailenin Arpalı'ya geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda en az 30 kişi sadece bu harmanda kalıyor. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Onlar da pazara gidip alışveriş ediyorlar. Yiyeceğini, giyeceğini buradan alıyor. Her yıl bu rutin oluyor. Yine bu yıl da sahil kesiminde havaların bozuk olması nedeniyle burada ağırlıyoruz."