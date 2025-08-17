Fındık Toplarken Uçuruma Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık toplarken uçuruma düşen 80 yaşındaki Kadife B., olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu N.B. ise yaralı olarak kurtarıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık topladıkları sırada uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

İlçenin Çepni köyünde fındık topladıkları sırada Kadife B. (80) ile oğlu N.B. belirlenemeyen bir nedenden dolayı 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düştü.

Anne ve oğluna ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD görevlilerinin çalışmaları sonucu ulaşılan anne Kadife B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlu N.B. ise bulunduğu yerden kurtarılarak 112 görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan N.B. Espiye İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.