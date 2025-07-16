Fındık Tarlasında Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Fındık Tarlasında Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ilaçlama yaptığı esnada devrilen traktörün sürücüsü Baki Gür (56) hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri Gür'ün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Baki Gür'ün (56) kullandığı 55 AGN 048 plakalı traktör, Balcalı Mahallesi'nde fındık tarlasında ilaçlama yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek devrildi.

İhbar üzerine olay sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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