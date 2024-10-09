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Fındık İşletmesine Ateş Açan 5 Kişiden İkisi Tutuklandı

Fındık İşletmesine Ateş Açan 5 Kişiden İkisi Tutuklandı
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Ordu'da fındık ürünleri satan iş yerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

ORDU'da fındık ürünleri satışı yapan iş yerine ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Fatsa ilçesinde fındık ürünleri üretimi ve satışı yapılan iş yerine, 3 Ekim'de, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Herhangi bir yaralama ve can kaybının olmadığı olayda iş yeri zarar gördü. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla T.D. ve K.A. ile onlara yardım ettiği belirtilen M.Y., D.S. ve T.Ş., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. ve K.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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