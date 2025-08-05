Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 UA 412 plakalı minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Zeliha Yılmaz ve İbrahim Erol ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

Ekiplerin minibüsü uçurumdan çıkarma çalışması sürüyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.